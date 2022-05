Pantanal 2022: como ouvir a trilha sonora da novela pelo Spotify

A trilha sonora de Pantanal (2022) está fazendo sucesso no Spotify. Nos últimos 90 dias, mais de 1,5 mil playlists foram criadas no streaming para reunir as músicas da novela, de acordo com dados revelados pelo jornal O Globo na sexta-feira (27). Já segundo o Google Trends, o termo “Pantanal música” também está em alta nas pesquisas do Google, com inúmeras buscas relacionadas às canções tocadas na atração e/ou cantadas pelos personagens durante as cenas. Por isso, confira a seguir como ouvir a trilha sonora da novela Pantanal pelo Spotify.