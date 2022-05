Power Couple 2022: como votar para salvar casal da 2ª DR

Quem está na DR do Power Couple Brasil 2022 desta semana são os casais Baronesa e Rogério, Brenda e Matheus e Erika e Dinei. A votação está aberta na página do reality dentro do portal R7, e o usuário deve votar na dupla que deseja manter no programa. É possível votar quantas vezes quiser, e não há a necessidade de cadastro no site para participar. A eliminação acontece nesta quinta-feira (19), com transmissão ao vivo pela Record TV e pelo PlayPlus.