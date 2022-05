Power Couple 2022: como votar para salvar casal da 3ª DR

Quem está na terceira DR do Power Couple Brasil 2022 são os casais Adryana e Albert, Andreia e Nahim, Baronesa e Rogério e Brenda e Matheus. As duplas foram escolhidas na noite da última quarta-feira (25) e a eliminação acontece nesta quinta-feira (26). A votação está aberta na página do reality, no portal R7, e não é necessário fazer cadastro para participar. Vale lembrar que o usuário deve votar no casal que deseja manter na casa.