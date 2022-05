Quer criar um emoji? Você pode sugerir suas ideias; veja como

Caso você queira criar um emoji, é possível enviar a sua ideia para a Unicode, empresa responsável por fazer as "carinhas" usadas em mensageiros e redes sociais. Qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta pode fazer sugestões e ter a oportunidade de criar emojis personalizados para celulares Android e iPhone (iOS), e PCs. Mas vale lembrar que o processo é demorado, e, para que existam reais chances de aprovação, é preciso seguir todas as regras e condições determinadas pela companhia. Confira, a seguir, como sugerir sua ideia de emoji para a Unicode. Vale lembrar que o processo abre anualmente e, em 2022, está disponível até dia 3 de julho.

Como sugerir um emoji para a Unicode?

Passo 1. Entre na página de diretrizes da Unicode para enviar uma proposta de emoji. Lá, é preciso ler e e concordar com os termos e condições. A página também oferece uma planilha com todas as sugestões de emojis já feitas. É importante olhar antes de mandar sua sugestão para garantir que o que você pretende sugerir já não foi enviado à Unicode anteriormente. Vale lembrar que ideias de emojis que tenham sido recusadas não podem ser submetidas novamente;

Passo 2. Depois de verificar se sua ideia é de fato original, agora é hora de se certificar de que o emoji a ser apresentado se enquadra em uma ou mais características consideradas importantes para a aceitação. São as seguintes: deve compatível com outros emojis populares, apresentar novidades, preencher lacunas nos materiais já existentes e ter um alto nível de uso. Para este último, será necessário apresentar dados que indiquem a possível utilização do emoji, como pesquisas do Google por termos, vídeos e imagens, por exemplo. Execute as buscas em navegador privado e, então, tire um print para upar no formulário;

Passo 3. Prepare as imagens de exemplo dos emojis através de um link que leve a um arquivo ZIP. Então, basta selecionar as fotos, tocar no símbolo de mais, e, depois, definir os arquivos como ZIP. As imagens precisam estar em formato PNG e com as dimensões 18×18 e 72×72 pixels. Caso não possua os direitos das imagens, será preciso incluir na proposta um link que especifique que o arquivo enviado é de domínio público;

Passo 45. Preencha um formulário de proposta com os mesmos tópicos indicados na página da Unicode. Basta copiar e colar as informações do formulário em um arquivo Word e fazer o preenchimento. Em seguida, salve o arquivo em formato PDF em um local onde seja possível obter o link para fazer o envio;

Passo 5. Agora que todo o material está completo, preencha o formulário de submissão da proposta. Nas primeiras páginas serão exigidas algumas informações pessoais e também a concordância com diversos termos do contrato de licença. Será preciso concordar com os oito termos em “Submitter Agrees”. Depois, passe as informações do emoji que está submetendo ao processo, como nome e os resultados obtidos na pesquisa de utilização. A parte final do formulário é uma das mais importantes, em que você terá que incluir os links das imagens em arquivo zip e também do formulário de proposta devidamente preenchido. Finalize em “enviar”.

Pronto! Agora é só aguardar para saber se a sua sugestão será aceita pela empresa e se o seu emoji será criado. As atualizações devem ser divulgadas em outubro pela Unicode.

