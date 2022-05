Quer jogar Free Fire em inglês? Veja como mudar o idioma no Battle Royale

O Free Fire, Battle Royale de grande sucesso da Garena, também pode ajudar no aprendizado de novos idiomas, como o inglês. Isso porque, dentro das configurações do jogo, é possível trocar a língua utilizada para uma variedade de opções, entre elas a língua inglesa. Vale ressaltar que, ao fazer a mudança, apenas as frases dos menus e as descrições dos itens e armas são alterados. Os eventos continuam em português, já que são regionais, assim como as falas dos personagens brasileiros. Confira abaixo como mudar o idioma de Free Fire para inglês.