ShareX: como fazer download e usar ferramenta para tirar print do PC

ShareX é um programa gratuito para Windows que oferece ferramentas avançadas para tirar print no PC. Mesmo que os computadores tenham recursos próprios para tal, muitas vezes eles não permitem capturar e rolar a tela inteira, por exemplo, e nem fazer upload da imagem diretamente para a nuvem. Por isso, fazer download do ShareX pode ser muito útil. O programa é altamente personalizável e também permite gravar tela com áudio, apesar de ter configuração pouco intuitiva. Pensando nisso, o TechTudo preparou este tutorial ensinando como usar o ShareX.

1 de 26 Veja como usar o ShareX, programa completo para tirar print de tela no Windows — Foto: Raquel Freire/TechTudo Veja como usar o ShareX, programa completo para tirar print de tela no Windows — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Download do ShareX

Passo 1. Abra seu navegador web no Windows e entre no site do ShareX (getsharex.com). Selecione "Download" e salve o arquivo no diretório desejado no seu PC;

2 de 26 Página de download do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Página de download do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Após permitir que o ShareX faça modificações no seu computador, marque a caixa "I accept the agreement" na tela inicial do Setup. Pressione o botão "Next";

3 de 26 Tela inicial de instalação após fazer download do ShareX no PC — Foto: Reprodução/Raquel Freire Tela inicial de instalação após fazer download do ShareX no PC — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Mantenha o diretório sugerido pelo programa ou, se preferir, escolha outro local e nome para a pasta onde serão instalados os arquivos do ShareX. Depois disso, vá em "Next";

4 de 26 Download do ShareX: escolha o diretório para salvar os arquivos — Foto: Reprodução/Raquel Freire Download do ShareX: escolha o diretório para salvar os arquivos — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Mantenha todas as caixas de seleção marcadas e pressione "Next";

5 de 26 Crie atalhos adicionais durante instalação do ShareX no computador — Foto: Reprodução/Raquel Freire Crie atalhos adicionais durante instalação do ShareX no computador — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Verifique o relatório das opções de instalação e selecione "Install";

6 de 26 Instalação do programa para captura de tela no PC ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Instalação do programa para captura de tela no PC ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. Deixe a caixa "Launch ShareX" marcada e clique em "Finish" para que o programa seja imediatamente aberto após a instalação.

7 de 26 Fim do download do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Fim do download do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Configuração das teclas de atalho

Passo 1. ShareX exibirá os atalhos para suas principais formas de captura já na tela inicial. Caso queira alterar algum deles, clique sobre o menu "Config. de atalhos";

8 de 26 Tela inicial do ShareX mostrando atalhos de suas principais formas de print de tela — Foto: Reprodução/Raquel Freire Tela inicial do ShareX mostrando atalhos de suas principais formas de print de tela — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. O software exibe duas colunas: a da esquerda mostra as ações, e a da direita, seus respectivos atalhos. Os quadrados em verde indicam que o atalho está liberado; caso algum esteja vermelho, significa que o Windows já está usando para outra ação e é necessário alterar as teclas. Se quiser mudar as teclas de atalho de qualquer forma, clique sobre o quadrado; ele ficará bege e exibirá a legenda "None". Daí, basta pressionar a nova combinação;

9 de 26 Tela de edição das teclas de atalho do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Tela de edição das teclas de atalho do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Se quiser incluir uma nova ação, vá no botão "Adicionar";

10 de 26 Botão para adicionar um novo atalho de print de tela no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Botão para adicionar um novo atalho de print de tela no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Vá em "Task", posicione o cursor do mouse sobre a categoria da ação e então selecione a ação desejada. Para este tutorial, escolhemos criar um atalho para gravar tela rolante;

11 de 26 ShareX: seleção da tarefa que será realizada ao pressionar teclas de atalho do Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire ShareX: seleção da tarefa que será realizada ao pressionar teclas de atalho do Windows — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Marque as caixas de seleção para ativar certos comportamentos da ação. Por exemplo: ao ativar a caixa "Override after capture tasks", você pode escolher como o ShareX vai se comportar após a captura que está configurando. Neste exemplo, escolhemos que o app vai copiar a imagem para área de transferência e salvá-la. Depois de tudo configurado à sua maneira, feche e janela;

12 de 26 Configuração de comportamentos adicionais do atalho definido no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Configuração de comportamentos adicionais do atalho definido no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. A ação que você adicionou será exibida na lista, mas sem um atalho definido. Clique sobre o quadrado bege e pressione a combinação de teclas desejada para o atalho;

13 de 26 Nova tarefa adicionada na lista do ShareX sem atalho definido — Foto: Reprodução/Raquel Freire Nova tarefa adicionada na lista do ShareX sem atalho definido — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. No exemplo deste tutorial, escolhemos "Ctrl + Alt + Print Screen". Perceba que, como o atalho está disponível, o quadrado ficou verde. Repita o procedimento até ter configurado todos os atalhos desejados.

14 de 26 Definição de atalho para nova tarefa criada no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Definição de atalho para nova tarefa criada no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como usar o ShareX

Passo 1. Para realizar prints de tela no PC, pressione as teclas previamente configuradas no ShareX. Todos as capturas são automaticamente incluídas na tela principal do programa. Se quiser editar alguma, clique com o botão direito do mouse sobre o screenshot desejado e selecione "Editar imagem";

15 de 26 Caminho para editar imagem no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Caminho para editar imagem no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. O print será aberto no editor de imagens do ShareX, que exibe a barra de ferramentas na parte superior da tela. Para destacar uma parte da imagem com um retângulo, clique sobre o botão "Desenho: Retângulo", conforme indicado abaixo, e arraste o cursor na área desejada;

16 de 26 Ferramenta de desenho de retângulo no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Ferramenta de desenho de retângulo no ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. A borda é definida como vermelha por padrão, mas você pode alterar a cor. Para isso, vá no quadrado "Cor da borda" e escolha a nova tonalidade na janela de seleção de cor. Selecione "OK";

17 de 26 ShareX: mudança da cor da borda da ferramenta de desenho em retângulo — Foto: Reprodução/Raquel Freire ShareX: mudança da cor da borda da ferramenta de desenho em retângulo — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. O ShareX conta com mais ferramentas de desenho. Ao clicar em qualquer uma delas, é exibido o botão "Tools options" (opções da ferramenta), onde é possível definir aspectos como espessura do traço, o estilo da borda e sombra. Neste exemplo, selecionamos a ferramenta de seta e escolhemos que ela terá tamanho 10, com estilo tracejado (dash), dois pontos centrais, seta em ambos os lados e sombra na cor rosa;

18 de 26 Configuração das opções da ferramenta de desenho de seta — Foto: Reprodução/Raquel Freire Configuração das opções da ferramenta de desenho de seta — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Clique sobre a imagem e arraste o cursor para fazer o desenho. Note que a seta exibe dois pontos centrais, conforme configurado nas opções da ferramenta. Eles permitem criar formas curvas com o desenho;

19 de 26 Desenho de seta no editor de imagens do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Desenho de seta no editor de imagens do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. Para criar curvas em retas e setas, clique sobre um dos pontos e arraste até a posição desejada. Repita a operação com todos os pontos inseridos, até obter a forma preferida;

20 de 26 Criação de seta em curva no editor de imagens do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Criação de seta em curva no editor de imagens do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. Para cortar uma imagem, primeiramente clique sobre a ferramenta de corte. Selecione a área que deseja manter e, por fim, clique sobre o botão verde com sinal de check;

21 de 26 Corte de print de tela do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Corte de print de tela do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 8. Se quiser inserir numeração no seu print, use a ferramenta "Desenho: Passo". Ao selecioná-la, cada clique que você der sobre a imagem vai adicionar um círculo com um número inteiro dentro, em ordem crescente, começando do "1". Assim como em outras ferramentas de desenho, você pode alterar a cor e as propriedades clicando nos botões correspondentes;

22 de 26 Ferramenta de desenho de número no editor de print de tela do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Ferramenta de desenho de número no editor de print de tela do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 9. As ferramentas "Efeito: embaçado" e "Efeito: pixelizar", em destaque na imagem abaixo, desfocam parte do print. Basta selecioná-las e desenhar a área que se quer tornar não identificável;

23 de 26 Aplicação de efeitos de embaçar e pixelar no editor de imagens do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Aplicação de efeitos de embaçar e pixelar no editor de imagens do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 10. Existem duas ferramentas para escrever: "Texto: Contorno" e "Texto: Fundo". Para este tutorial, selecionamos o primeiro. Clique sobre o botão da ferramenta para abrir a caixa de texto. Escreva o que quiser, escolhendo estilo, tamanho, cor, efeitos e alinhamento da fonte. Quando tudo estiver como desejado, clique em "Ok";

24 de 26 Ferramenta de texto do editor de printscreen do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Ferramenta de texto do editor de printscreen do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 11. Para apagar qualquer elemento da captura de tela, clique sobre a ferramenta borracha e arraste o cursor de forma a cobrir a área de deseja eliminar. Para desfazer qualquer ação, dê um "Ctrl + Z";

25 de 26 Ferramenta de borracha no editor de imagem do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Ferramenta de borracha no editor de imagem do ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 12. Quando o print estiver do jeito que você quer, clique no botão de salvar e escolha a pasta de destino.

26 de 26 Botão para salvar edições feitas no print capturado com o ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire Botão para salvar edições feitas no print capturado com o ShareX — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Com informações de Life Hacker

