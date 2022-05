Show da Dua Lipa em São Paulo: como comprar ingressos online

Os fãs da cantora Dua Lipa já podem comprar ingressos para o show de São Paulo da turnê Future Nostalgia. A venda de tickets online é feita através do site Eventim. A apresentação acontecerá dia 8 de setembro, no Distrito Anhembi. Além deste espetáculo, a artista britânica marcará presença no palco mundo do Rock in Rio no dia 11 de setembro. Nesta quinta-feira (19), os ingressos em papel estão sendo vendidos na bilheteria do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, até às 17h. A partir de sexta-feira (20), a venda de bilhetes físicos passará para o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Estádio do Morumbi, aberto das 10h às 17h. Confira, a seguir, como comprar ingressos para o show da Dua Lipa em São Paulo no site Eventim.