Show do Arctic Monkeys em 2022: onde comprar ingresso para Curitiba e Rio

Já é possível comprar ingressos para o show do Arctic Monkeys de 2022. Além das apresentações no Rio e em Curitiba, nos dias 4 e 8 de novembro, a banda também vai marcar presença no Primavera Sound São Paulo, que acontece no dia 5 do mesmo mês. A compra dos tickets de qualquer um dos três shows pode ser feita online, pelo site da plataforma Eventim. Os preços variam entre R$ 230,00 e R$ 740,00, e clientes Elo podem parcelar o valor em até 5x sem juros. Usuários dos demais cartões de crédito podem realizar a compra em até 3x sem juros.

No Rio, a banda se apresenta na Jeunesse Arena, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca Já em Curitiba, a apresentação acontecerá na Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, no dia 8 do mesmo mês. As duas cidades contarão com show de abertura da banda americana Interpol. Veja, a seguir, como comprar o ingresso para o show do Arctic Monkeys.

1 de 9 Saiba como comprar ingresso para show do Arctic Monkeys Rio de janeiro 2022 e Curitiba — Foto: Raquel Freire/TechTudo Saiba como comprar ingresso para show do Arctic Monkeys Rio de janeiro 2022 e Curitiba — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Serviço: show da banda Arctic Monkeys no Brasil em 2022

Rio de Janeiro

Data: 4 de novembro (sexta-feira)

Abertura dos portões: 18h

Início do show de abertura com Interpol: 20h45

Início do show do Arctic Monkeys: 22h

Local: Jeunesse Arena - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Curitiba

Data: 8 de novembro (terça-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Início do show de abertura com Interpol: 20h05

Início do show do Arctic Monkeys: 21h20

Local: Pedreira Paulo Leminski - Rua João Gava, 970 - Abranches

Como comprar ingresso para o Arctic Monkeys

Passo 1. Acesse a página do Arctic Monkeys no site do Eventim (eventim.com.br/artist/arctic-monkeys) e clique em "Ingressos";

2 de 9 Página do show do Arctic Monkeys no site do Eventim — Foto: Reprodução/Raquel Freire Página do show do Arctic Monkeys no site do Eventim — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Você verá quatro opções de compra: duas para o Rio de Janeiro, uma para clientes Elo e outra para o público em geral; e duas para Curitiba, uma para clientes Elo e outra para usuários de outros cartões. Clique no botão "Ingressos" sobre a opção desejada. Para este tutorial, selecionamos "Rio de Janeiro - Público geral";

3 de 9 Opções de ingressos do Arctic Monkeys RJ e Curitiba — Foto: Reprodução/Raquel Freire Opções de ingressos do Arctic Monkeys RJ e Curitiba — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. As opções de localização diante do palco dependem da arena. No Rio, é possível comprar pista premium, cadeirante premium, cadeira N1, cadeirante N1, cadeira N3 e camarote. Em Curitiba, as alternativas são pista premium, pista e cadeirante pista. Selecione o sinal de "+" para incluir a quantidade de ingressos e, ao final, pressione o botão com carrinho de compras;

4 de 9 Seleção da quantidade de ingressos para show do Arctic Monkeys 2022 — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção da quantidade de ingressos para show do Arctic Monkeys 2022 — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Verifique as informações de compra na tela de resumo. Estando tudo certo, pressione o botão "Continuar";

5 de 9 Resumo da compra de tickets para Arctic Monkeys 2022 no carrinho do site Eventim — Foto: Reprodução/Raquel Freire Resumo da compra de tickets para Arctic Monkeys 2022 no carrinho do site Eventim — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Faça login no Eventim ou, se não tiver cadastro, crie uma conta;

6 de 9 Login na plataforma Eventim é necessário para comprar ingresso para Arctic Monkeys RJ 2022 e Curitiba — Foto: Reprodução/Raquel Freire Login na plataforma Eventim é necessário para comprar ingresso para Arctic Monkeys RJ 2022 e Curitiba — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. Após login, o site irá lhe redirecionar para a etapa de configuração da entrega. Escolha o tipo preferido de envio (Impresso digital em PDF e e-Ticket para celular são as únicas gratuitas), confirme seus dados pessoais e aperte "Continuar";

7 de 9 Escolha do tipo de envio do ingresso Arctic Monkeys 2022 Curitiba e Rio — Foto: Reprodução/Raquel Freire Escolha do tipo de envio do ingresso Arctic Monkeys 2022 Curitiba e Rio — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. Selecione o método de pagamento (cartão de crédito ou PayPal) e escolha o número de parcelas para a compra. Selecione "Continuar";

8 de 9 Seleção do método de pagamento e número de parcelas para ticket do Arctic Monkeys 2022 — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção do método de pagamento e número de parcelas para ticket do Arctic Monkeys 2022 — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 8. Marque a caixa "Declaro que li (...)". Confirme todas as informações de compra, incluindo dados pessoais, contatos, forma de entrega do ingresso, cidade e data do show, número de bilhetes e preço. Estando tudo certo, pressione "Comprar";

9 de 9 Confirmação de informações pessoais e de compra da apresentação do Arctic Monkeys 2022 — Foto: Reprodução/Raquel Freire Confirmação de informações pessoais e de compra da apresentação do Arctic Monkeys 2022 — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 9. Na janela que será aberta, insira os dados do seu cartão de crédito e clique em "Confirmar". Pronto! Você receberá um e-mail com a confirmação de compra dos ingressos do show do Arctic Monkeys 2022.

