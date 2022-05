Show dos Backstreet Boys em 2023: como comprar ingressos online

Os ingressos para os shows dos Backstreet Boys no Brasil já estão disponíveis no site Eventim. A décima primeira turnê do grupo estadunidense se chama DNA World Tour e serão realizados três espetáculos em janeiro de 2023. A primeira apresentação acontece no dia 25, em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski. A segunda exibição está marcada para o dia 28, em São Paulo, no Allianz Parque, e a despedida será realizada na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 29.