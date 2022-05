Show extra do Coldplay em São Paulo: como comprar ingresso pelo Eventim

O quarteto inglês tem outras quatro datas no Allianz Parque, nos dias 15, 16, 18 e 19 de outubro, todas já esgotadas. Com a abertura de mais um show, o Coldplay quebra um recorde do estádio, que pela primeira vez na história recebe cinco apresentações de uma mesma turnê. Além dessas, o Coldplay fará shows da "Music Of The Spheres" no dia 10 de setembro, no Rock in Rio, e nos dias 11 e 12 de outubro, no Estádio Milton Santos, o Engenhão.