Sorteio Libertadores 2022: onde assistir à definição das oitavas de final

O sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa Libertadores 2022 acontece às 13h desta sexta-feira (27), na cidade de Assunção, capital do Paraguai. O evento será transmitido ao vivo e online na página da Conmebol Libertadores no Facebook Watch. Assim, serão definidos os confrontos da fase mata-mata e o caminho dos times até a final da competição. A seguir, confira como assistir ao vivo e online o sorteio da Copa Libertadores 2022 no PC ou aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ). Também é possível acompanhar a transmissão em uma Smart TV ou pela Apple TV .

1 de 8 Sorteio das oitavas de final da Libertadores 2022 tem transmissão ao vivo no Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol Sorteio das oitavas de final da Libertadores 2022 tem transmissão ao vivo no Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol

Copa Libertadores 2022: como assistir ao sorteio das oitavas de final pelo PC

Passo 1. Para assistir ao sorteio das oitavas de final da Libertadores 2022 ao vivo, acesse a página do Facebook na web. Logo na tela inicial, vá no campo de busca, localizado no canto superior esquerdo, e digite o termo "Conmebol". Feito isso, aperte a tecla "Enter" no teclado;

2 de 8 É possível acompanhar a definição das oitavas de final da Libertadores 2022 pelo Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É possível acompanhar a definição das oitavas de final da Libertadores 2022 pelo Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nos resultados da pesquisa, selecione "CONMEBOL Libertadores" para acessar a página da transmissão do sorteio;

3 de 8 Para assistir à transmissão do sorteio das oitavas de final é preciso acessar a página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para assistir à transmissão do sorteio das oitavas de final é preciso acessar a página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, selecione a aba "Mais" para abrir novas opções. Depois, escolha o menu "Eventos" para ter acesso à página com as próximas transmissões ao vivo disponíveis;

4 de 8 Ao clicar na aba "Mais", usuário tem acesso ao menu de eventos ao vivo da página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao clicar na aba "Mais", usuário tem acesso ao menu de eventos ao vivo da página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Dentro da seção "Próximos eventos", encontre "Sorteo de octavos de final de la CONMEBOL". Então, marque o botão "Tenho interesse" abaixo do nome do evento para que você seja notificado pelo Facebook quando a transmissão ao vivo iniciar.

5 de 8 Para ser notificado sobre o início do sorteio das oitavas de final da Libertadores no Facebook Watch, torcedor deve marcar interesse — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para ser notificado sobre o início do sorteio das oitavas de final da Libertadores no Facebook Watch, torcedor deve marcar interesse — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Copa Libertadores 2022: como assistir ao sorteio das oitavas de final pelo celular

Passo 1. Para assistir à definição dos confrontos das oitavas de final da Libertadores 2022 ao vivo no celular, entre no aplicativo do Facebook. Na página inicial, pressione o ícone da lupa, localizado no canto superior direito, para iniciar uma nova pesquisa. Digite "Conmebol" e toque no botão de pesquisar no teclado virtual do celular;

6 de 8 Usuário precisa pesquisar por "Conmebol" no app do Facebook para assistir ao sorteio das oitavas de final da Libertadores 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário precisa pesquisar por "Conmebol" no app do Facebook para assistir ao sorteio das oitavas de final da Libertadores 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Quando os resultados da busca forem mostrados, toque em "CONMEBOL Libertadores". Na página seguinte, pressione a aba "Eventos" para ter acesso à lista com as próximas transmissões de eventos ao vivo;

7 de 8 Está disponível a transmissão do sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2022 na página da CONMEBOL — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Está disponível a transmissão do sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2022 na página da CONMEBOL — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Se o sorteio não aparecer na seção "Próximos eventos", toque no botão “VER TUDO” para visualizar mais eventos. Ao encontrar "Sorteo de octavos de final de la CONMEBOL", pressione o ícone em formato de estrela para ativar um lembrete. Feito isso, você será notificado pelo Facebook quando a transmissão ao vivo do sorteio for iniciada.

8 de 8 Facebook Watch notifica torcedor que marcou ter interesse no sorteio da Libertadores 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Facebook Watch notifica torcedor que marcou ter interesse no sorteio da Libertadores 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e para assistir ao vivo e online ao sorteio das oitavas de final e o chaveamento da Copa Libertadores 2022.

