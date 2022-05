Sweatcoin: o que é e como usar o app que ‘paga’ para você andar

O Sweatcoin é um aplicativo que promete pagar para você caminhar ou correr. Disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), o app que paga por passos funciona em conjunto com o Google Fit , o Saúde, da Apple , e outros sistemas fitness similares. Ele usa a contagem de passos dessas plataformas para recompensar usuários com Sweatcoins, a moeda virtual do app. É possível trocá-las por itens de lojas, fazer doações de caridade para instituições cadastras e mais. Veja, a seguir, como ganhar dinheiro com o app que paga para andar.

1 de 16 Saiba como usar o Sweatcoin, app que paga pra andar; moedas devem chegar ao mercado de cripto até o final do ano — Foto: Raquel Freire/TechTudo Saiba como usar o Sweatcoin, app que paga pra andar; moedas devem chegar ao mercado de cripto até o final do ano — Foto: Raquel Freire/TechTudo

O que é o Sweatcoin e como funciona?

O Sweatcoin traz como principal proposta o incentivo à atividade física. Para isso, ele "paga" usuários com Sweatcoins, a moeda digital do app, para andar. Mas o verbo "pagar" não está entre aspas aqui por acaso. A moeda virtual não pode ser sacada em dinheiro, como acontece com outras plataformas, como o Kwai.

No caso do Sweatcoin, o saldo só pode ser convertido em compras dentro do próprio app fitness. Os itens disponíveis — poucos, na loja brasileira — custam vários Sweatcoins. Um bracelete personalizado, por exemplo, estava à venda por 35 moedas. Cada 1 mil passos valem um Sweatcoin, ou seja: é preciso dar 35 mil passos para conseguir comprar o produto, além de pagar o frete para o Brasil à parte (£6,95, cerca de R$ 43 em conversão direta).

Ao assinar o plano premium, é possível ganhar Sweatcoins em dobro, mas a compra pode não compensar para a maioria dos usuários. O valor de R$ 35,99 por mês, ou R$ 179,99 por ano, é quase impossível de ser resgatado, mesmo por pessoas com perfil atlético. Por outro lado, existem outras formas de ganhar Sweatcoins, como ao convidar amigos, participar de desafios e assistir a propagandas.

A possibilidade de transformar os Sweatcoins em dinheiro de verdade deve acontecer futuramente, quando a plataforma lançar a criptomoeda "Sweat". No entanto, ainda não se sabe qual será seu valor, muito menos como será o desempenho da moeda em termos de valorização.

O aplicativo é seguro?

O Sweatcoin é um aplicativo confiável. Lançado em 2016, ele se mantém graças aos anúncios, quase todos de mercados e apps de compra e venda de criptomoedas, além das transações efetuadas no marketplace da plataforma.

Apesar de seguro e legítimo, é importante salientar que o Sweatcoin não proporciona dinheiro de verdade. Contudo, ele pode ser usado eventualmente para conseguir descontos na Google Play Store ou App Store, por exemplo.

Como criar conta no Sweatcoin

Passo 1. Baixe o Sweatcoin na loja de aplicativos do seu smartphone. Após abri-lo, toque na opção "Cadastre-se" e, então, pressione "Continuar";

2 de 16 Sweatcoin é o nome do app que te paga por andar; veja como se cadastrar na plataforma para ganhar dinheiro ao caminhar — Foto: Reprodução/Raquel Freire Sweatcoin é o nome do app que te paga por andar; veja como se cadastrar na plataforma para ganhar dinheiro ao caminhar — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Entre em "Acessar a atividade física" e permita que o Sweatcoin acesse os dados de atividade;

3 de 16 Permissão para que o Sweatcoin acesse os dados de atividade física do celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire Permissão para que o Sweatcoin acesse os dados de atividade física do celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Caso o app não esteja ainda habilitado no dispositivo, toque no botão "Habilite o Google Fit" (ou outro app do seu smartphone). Na caixa de mensagem que será aberta, toque em "Permitir";

4 de 16 Habilitação do Google Fit pelo aplicativo Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire Habilitação do Google Fit pelo aplicativo Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Pressione o botão "Permitir contagem de passos" para que o Sweatcoin consiga remunerar suas caminhadas. O sistema perguntará se realmente quer permitir que o aplicativo esteja sempre rodando em segundo plano. Aperte "Permitir" — mas atenção: isso fará com que sua bateria acabe mais rapidamente;

5 de 16 Permissão para que o Sweatcoin rode em segundo plano no Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Permissão para que o Sweatcoin rode em segundo plano no Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Na tela final de cadastro e configuração do Sweatcoin, toque em "Entendi". Agora comece a andar ou a correr para que o app contabilize seus pontos.

6 de 16 Término da configuração da conta no Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire Término da configuração da conta no Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como usar os Sweatcoins

Passo 1. Após caminhar com o celular, o aplicativo mostrará o saldo no canto superior direito. Toque nele ou no ícone de carteira, no menu inferior, para acessar os valores obtidos. Entre em "Gaste Sweatcoins" para ver as opções de compras;

7 de 16 Acesso ao mercado do Sweatcoin para gastar moedas adquiridas com caminhada — Foto: Reprodução/Raquel Freire Acesso ao mercado do Sweatcoin para gastar moedas adquiridas com caminhada — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Há quatro menus para gastar as Sweatcoins. Em "Shop", é possível visualizar os itens à venda. As opções variam de acordo com a localidade e, no Brasil, existem poucos itens disponíveis — na ocasião de produção deste tutorial, havia apenas um cupom para a Play Store, já esgotado. Em "Donate", é possível doar Sweatcoins para algumas ações sociais;

8 de 16 Menus de mercado e doação do app Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire Menus de mercado e doação do app Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Ao entrar em "Bid", dá para participar de leilões com as moedas do aplicativo. Basta tocar sobre o produto desejado e conferir detalhes do leilão, como lance mínimo, maior lance e quanto tempo falta para acabar. Para participar, basta tocar em "Dê um lance" e informar o valor em Sweatcoins;

9 de 16 Leilão no aplicativo Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire Leilão no aplicativo Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Já na aba "Crypto", é possível criar uma carteira da criptomoeda Sweat, que será lançada no verão estadunidense, entre junho a agosto. A criação da carteira não é necessária para contagem dos passos, mas, caso queira criá-la, aperte "Sign up to claim". Na tela a seguir, pressione "Learn more";

10 de 16 Opção para criar carteira da próxima criptomoeda Sweat — Foto: Reprodução/Raquel Freire Opção para criar carteira da próxima criptomoeda Sweat — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Continue a pressionar os botões "Next" para saber sobre o funcionamento da Sweat. Quem abrir a carteira agora, receberá, no momento do lançamento da criptomoeda, 1 sweat para cada sweatcoin. Durante o cadastro, é preciso informar o e-mail e digitar um código de confirmação enviado pelo endereço eletrônico. Ao final, uma mensagem intitulada "Congratulations!" será exibida, confirmando a criação da carteira digital;

11 de 16 Finalização da criação da carteira digital Sweat — Foto: Reprodução/Raquel Freire Finalização da criação da carteira digital Sweat — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como ganhar Sweatcoins sem ser com caminhadas

Passo 1. Também é possível ganhar Sweatcoins de outras formas, como assistir a propagandas no app, por exemplo. Para isso, volte à tela principal da carteira e entre em "Resgatar bônus". Entre, então, em "Recompensas diárias";

12 de 16 Acesso às recompensas diárias do app Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire Acesso às recompensas diárias do app Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Diariamente, o app disponibiliza três propagandas para o usuário assistir. Toque em "Resgatar" sob cada um deles e veja o vídeo completo para receber o prêmio, de valor aleatório. O saldo da carteira é atualizado automaticamente com as Sweatcoins recebidas;

13 de 16 Aumento do saldo de Sweatcoins após ver vídeos de propaganda no app — Foto: Reprodução/Raquel Freire Aumento do saldo de Sweatcoins após ver vídeos de propaganda no app — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Também é possível ganhar ao convidar amigos para o app. Para isso, volte ao menu "Resgatar bônus" e, desta vez, toque sobre "Adicione um amigo". Dá para enviar o convite por WhatsApp, Instagram ou outros apps. Se o contato convidado se cadastrar no Sweatcoin através do link, você ganhará cinco Sweatcoins;

14 de 16 Convite de amigo para o Sweatcoin dá cinco moedas de bônus — Foto: Reprodução/Raquel Freire Convite de amigo para o Sweatcoin dá cinco moedas de bônus — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Outra forma de garantir Sweatcoins extras é ao participar de desafios. Na barra inferior da tela principal do app, toque no ícone de pessoas e veja os desafios em vigor. Aperte sobre o card para saber mais sobre o challenge;

15 de 16 Sweatcoin possui desafios para premiar comunidade de corredores — Foto: Reprodução/Raquel Freire Sweatcoin possui desafios para premiar comunidade de corredores — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Veja as metas e premiações do desafio. Para ingressar, pressione sobre o botão "Participar do desafio". Os recursos podem ser acessados diariamente para ganhar as moedas virtuais.

16 de 16 Participar de desafios gerais também dá Sweatcoins extras para usuários — Foto: Reprodução/Raquel Freire Participar de desafios gerais também dá Sweatcoins extras para usuários — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Com informações de MakeUseOf

