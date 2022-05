Vila Nova x Fluminense ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil online

Vila Nova e Fluminense se enfrentam, às 21h30 desta quarta-feira (11), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. O jogo acontece no estádio Serra Dourada e tem transmissão ao vivo e online no Globoplay, através do sinal da TV Globo. Torcedores podem acompanhar a partida pelo PC ou por celulares Android e iPhone (iOS), usando uma Conta Globo, que é gratuita. No jogo de ida, a equipe carioca venceu em casa pelo placar de 3 a 2. A seguir, veja como acessar o Globoplay e assistir ao duelo entre Vila Nova e Fluminense pela Copa do Brasil 2022.