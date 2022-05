WhatsApp ganha stickers oficiais de Stranger Things; saiba como usar

O WhatsApp lançou um pacote de figurinhas de Stranger Things nesta sexta-feira (27), data que marca o lançamento da nova temporada da atração na Netflix. O pacote possui stickers animados com imagens dos personagens da série e pode ser baixado de forma gratuita no Android, iPhone (iOS) e também na versão Web do mensageiro. Essa não é a primeira vez que o app ganha stickers oficiais de programas televisivos: no ano passado, o aplicativo também lançou adesivos de Round 6, outra série de sucesso do streaming. Confira, a seguir, como baixar e usar os stickers de Stranger Things no WhatsApp.