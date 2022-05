Xiaomi: como colocar senha extra em apps de bancos

Os celulares Xiaomi contam com a função “Bloqueio de Apps”, que permite inserir uma senha extra para abertura de aplicativos específicos. O recurso oferece uma segurança adicional ao desbloqueio padrão do smartphone e se tornou importante para proteger principalmente aplicativos de bancos. Como os assaltos aumentaram nas regiões metropolitanas , esta função pode ser interessante para evitar fraudes nas transações financeiras, por exemplo.

Outra funcionalidade que a Xiaomi também entrega é a possibilidade de o usuário ocultar os apps. Com esta ferramenta, os aplicativos escolhidos vão para um local secreto no telefone, que também só pode ser acessado por meio do código cadastrado pelo usuário. Confira abaixo como colocar senha extra ou como esconder programas nos aparelhos da fabricante chinesa.

Como colocar senha adicional nos apps bancários em celulares Xiaomi

Passo 1. Abra o ícone de “Configurações” e role a tela até encontrar a seção “Apps”.

Passo 2. Depois, toque em “Bloqueio de Apps” e uma lista com todos os aplicativos adicionados no aparelho será aberta. No primeiro acesso à ferramenta, caso o usuário ainda não o tenha feito, será necessário cadastrar uma identificação, que pode ser um PIN, padrão ou senha. Esta escolha pode ser modificada posteriormente. Também é necessário adicionar uma “Conta Mi”, que é um cadastro do cliente Xiaomi.

Passo 3. Selecione o aplicativo bancário e o serviço já estará habilitado com a senha extra.

Como configurar o “Bloqueio de Apps” em celulares Xiaomi

O recurso “Bloqueio de Apps” apresenta algumas opções de funcionamento para o usuário escolher. É possível decidir, por exemplo, se o app vai pedir a senha adicional sempre que o aplicativo for aberto e fechado ou apenas se o aparelho tenha sido bloqueado anteriormente. Confira abaixo como personalizar as funções.

Passo 1. Em “Bloqueio de Apps”, abra o ícone da engrenagem no canto superior direito. A página de Configurações da funcionalidade será aberta.

Passo 2. Toque em “Configurações de Bloqueio". Na janela mostrada, é possível selecionar se o aplicativo será bloqueado apenas quando o dispositivo também for travado, em todas as entradas e saídas do app ou após um minuto de fechamento. Ainda nessa página, também há possibilidade de bloquear ou desbloquear todos os aplicativos de uma vez , ocultar o conteúdo na barra de notificações e receber recomendações do aparelho sobre serviços que seriam importantes de serem inclusos na função de senha extra.

Como alterar a senha nos celulares Xiaomi

Em Configurações, também é possível alterar a identificação para PIN, padrão ou senha. Em "Mostrar padrão", o usuário escolhe se quer ou não exibir o desenho. Nesta seção também é possível desabilitar o desbloqueio com impressão digital. Vale ressaltar que a mesma biometria utilizada para desbloquear o aparelho é usada para acessar os apps protegidos. Desta forma, caso o polegar direito esteja cadastrado, não é possível usar o esquerdo para a função.

Outro recurso adicional é usar o rosto como forma de identificação. No entanto, o próprio aparelho desaconselha o uso, já que pessoas podem usar fotos ou serem semelhantes ao cliente, o que pode permitir a abertura indevida do app.

Como ocultar apps nos celulares Xiaomi

O recurso "Ocultar apps" remove os aplicativos selecionados da tela. Mesmo usando a barra de pesquisa, ele não é exibido. Veja abaixo como usar esta funcionalidade.

Passo 1. Abra a tela de aplicativos do aparelho e faça um movimento de arrastar para a direita duas vezes. Uma nova página será aberta para abrigar os aplicativos escondidos.

Passo 2. Configure uma senha de acordo com o tipo de desbloqueio escolhido para o celular.

Passo 3. Escolha os serviços que deseja ocultar tocando em "Adicionar apps".

Passo 4. Para encontrar o aplicativo posteriormente, basta arrastar a tela para a direita e inserir a senha cadastrada.

