Biblioteca online: como usar o BibliON para ler livros de graça

1 de 14 Aplicativo BibliON disponibiliza livros do acervo da Biblioteca Digital de São Paulo — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo BibliON disponibiliza livros do acervo da Biblioteca Digital de São Paulo — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como usar o BibliON para ler livros de graça

Passo 1. No primeiro acesso ao aplicativo, é preciso fazer cadastro. Para isso, toque em "Cadastre-se" e, em seguida, preencha os espaços em branco que aparecem na tela de acordo com as informações solicitadas. Em "Gênero", toque na seta;

2 de 14 Tela de acesso ao aplicativo BibliON — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela de acesso ao aplicativo BibliON — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Continue o cadastro selecionando uma das opções de gênero exibidas na tela. Em seguida, toque no ícone de calendário;

3 de 14 Selecione seu gênero para continuar o cadastro — Foto: Reprodução/Marcela Franco Selecione seu gênero para continuar o cadastro — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Feito isso, selecione a data e o ano de seu nascimento. Dá para alterar o mês padrão na seta indicada pelo retângulo vermelho. Já para mudar o ano, toque sobre "2022" e role a tela para cima até aparecer o seu ano de nascimento. Selecione a opção e vá em "OK";

4 de 14 Selecione a data e ano de nascimento para prosseguir — Foto: Reprodução/Marcela Franco Selecione a data e ano de nascimento para prosseguir — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Depois, toque em "OK" novamente. Em seguida, continue a digitar as informações pedidas. Para concluir o cadastro, toque em "Li e aceito a política de privacidade" e vá em "Enviar";

5 de 14 Toque em "Enviar" para finalizar o cadastro no app BibliON — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque em "Enviar" para finalizar o cadastro no app BibliON — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Feito isso, acesse o aplicativo do e-mail informado no cadastro e toque sobre a mensagem enviada pelo BibliON na sua caixa de entrada. Depois, vá em "Verificar minha conta". Feito isso, já será possível usar o app;

6 de 14 Acesse o aplicativo do seu e-mail para verificar seu cadastro — Foto: Reprodução/Marcela Franco Acesse o aplicativo do seu e-mail para verificar seu cadastro — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. A tela inicial do BibliON mostra o nome das categorias e alguns títulos em destaque. Para navegar na tela de início e visualizar mais obras, basta arrastá-la para baixo. Para buscar obras de categorias específicas, arraste o dedo da direita para a esquerda ou toque na seta indicada. Ao encontrar um livro do seu interessante, toque sobre ele;

7 de 14 Ação para visualizar opções de livros na tela inicial do app BibliON — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para visualizar opções de livros na tela inicial do app BibliON — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Para pegar um livro emprestado, basta apertar em "Emprestado". A ação realizará o download do título e te direcionará para a aba "Estantes". Toque sobre o ícone de livro, localizado na capa da obra para ter acesso ao conteúdo. Ao finalizar a leitura, pressione o ícone de três pontos na vertical;

8 de 14 Ação para pegar livro emprestado no app BibliON — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para pegar livro emprestado no app BibliON — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Em seguida, toque em "Devolver empréstimo". Para concluir a devolução do livro, vá em "Retorna";

9 de 14 Ação para devolver livro que pegou emprestado — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para devolver livro que pegou emprestado — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Aperte em "Listas", caso deseje criar uma lista. Para continuar, toque no ícone de "+". Digite o nome da pasta e a adicione uma descrição (caso deseje) nos locais indicados. Depois, vá em "Salvar";

10 de 14 Ação para criar listas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para criar listas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. Com a lista criada, pressione em "Adicionar títulos". Depois, selecione um livro ao tocar sobre ele;

11 de 14 Ação para selecionar livro que deseja adicionar à lista — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para selecionar livro que deseja adicionar à lista — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 11. Em seguida, toque no ícone de prancheta e adicione a obra tocando no nome da lista criada;

12 de 14 Ação para adicionar uma obra à lista — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar uma obra à lista — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 12. No BibliON também é possível procurar obras específicas a partir do nome do livro ou nome do autor. Nesse caso, aperte em "Pesquisar" na parte de baixo da tela. Em seguida, digite o nome do autor ou obra na barra de pesquisa. Para concluir a ação, toque no ícone de lupa, localizado no teclado do celular;

13 de 14 É possível buscar obras específicas usando a barra de pesquisa do aplicativo — Foto: Reprodução/Marcela Franco É possível buscar obras específicas usando a barra de pesquisa do aplicativo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 13. Escolha um dos resultados exibidos e toque sobre ele para ver mais detalhes da obra ou para pegar emprestada.

14 de 14 Ação para selecionar livro — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para selecionar livro — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto! Aproveite as dicas para baixar o app BibliON e encontrar diversos títulos do acervo para ler grátis no celular.

