Bind no Valorant: conheça call-outs, spike sites e dicas para jogar o mapa

Bind é um dos mapas disponíveis em Valorant , FPS da Riot Games . O local oferece aos jogadores inúmeras alternativas tanto para atacar quanto para defender, sendo um mapa aberto e com dois teletransportadores para se mover rapidamente entre os spike sites. Uma das opções de gameplay no mapa é dominar pontos estratégicos, algo que vai exigir conhecimento sobre as call-outs disponíveis, assim como manter uma boa comunicação com sua equipe.

Confira a seguir as áreas do mapa e dicas para mandar bem em Bind durante uma partida de Valorant. Vale lembrar que o FPS está disponível gratuitamente para PC.

Lado A

Teletransportador A

Um dos diferenciais do mapa Bind, o Teletransportador A faz com que os jogadores sejam deslocados instantaneamente do Spike Site A para a parte central do mapa, com acesso direto à Janela do B ou para uma rota através do B Longo. De grande utilidade tanto para quem está atacando, quanto para quem está defendendo, o teletransportador permite variações de estratégias em meio ao round que podem confundir os adversários.

Torre A

Principal ponto de defesa do Spike Site A, a Torre A oferece uma ampla visão de todo o território, porém, você pode acabar anulado com poderes de agentes como Brimstone, através da Fumaça Celeste, e Omen, com o Manto Sombrio. A Torre A também oferece uma boa rota de ligação para o Spike Site B através do espaço de surgimento do lado defensor.

Luzes A

Localizada ao lado do Teletransportador A, Luzes A é um local estratégico para uma boa defesa do território, oferecendo uma boa visão do A Curto, um dos pontos de entrada para o Spike Site A. Podendo ser acessado tanto pelo meio do spike site quanto pela ligação do espaço de surgimento do lado defensor, Luzes A se torna também um espaço estratégico ao ser dominado pelo lado atacante, oferecendo boas opções de defesa da spike com ganho de visão para quem acessa o spike site vindo do lado B do mapa.

O espaço também conta com o Pilar e o Caminhão, pontos estáticos do mapa que podem ser usados como vantagens para defesa.

A Curto

Ponto de acesso ao spike site A, o A Curto é um dos principais pontos de duelos entre os lados atacante e defensor nos rounds. Caracterizado pelo corredor curto com um jogo de caixa dupla e o Nicho A, uma área de escape junto à parede que possibilitam estratégias de defesa, o espaço também dá acesso ao Teletransportador A e pode ser defendido através de Luzes A.

Nicho A

Localizado no meio do A Curto, o Nicho A é uma pequena área junto à parede antes do Teletransportador A que oferece, tanto pelo lado defensor quanto pelo lado atacante, uma boa vantagem ao ser dominado rapidamente. Permitindo uma visão da área do spike site A do Caminhão, o Nicho A permite uma boa defesa pós acionamento da spike pelo lado atacante.

Garagem A

A Garagem A é um dos pontos de acesso ao Spike Site A. Com o lado defensor tendo uma visão vantajosa da área de surgimento do lado atacante, um bom domínio da Garagem logo no início do round pode garantir um ou mais abates e definir o rumo da partida. O espaço também conta com um dos Orbes de Bind.

A porta de saída da Garagem que dá acesso ao spike site A é facilmente vigiada através da Torre A e da ligação de Luzes A, exigindo assim uma boa estratégia do lado atacante para executar uma entrada sem danos à equipe.

Saída A

A Saída A é o ponto de saída do Teletransportador B, ligando os dois lados opostos do mapa e que permite um rápido acesso à Garagem A ou também a possibilidade de rota para o A Curto.

Saguão A

Ponto estratégico do lado atacante para definição de rotas de ataque ao spike site A, o Saguão A liga o espaço de surgimento do lado atacante à Garagem A, ao A Curto e também à Saída A.

Link A

O Link A está localizado na parte central de Bind, fazendo ligação com o A Curto e permitindo o acesso ao mesmo através do lado oposto ao Saguão A. Isos vai garantir variações de estratégias de domínio ao spike site A pelo lado atacante. O Link A também é a principal via para rotacionamento entre o lado A e B do mapa em alternativa ao uso dos Teletransportadores.

Spike Site A

O Spike Site A, local para ativar a spike, traz duas opções de entrada para o lado atacante: a Garagem e o A Curto, além de contar com o Teletransportador A, que move o jogador para o meio do mapa e dá uma interessante rota de fuga. O ponto conta com jogos de caixas que permitem variações de posicionamento e ganho de visão pelo lado defensor, além de poder ser utilizado como vantagem para a defesa após a spike ser acionada.

Caverna do lado atacante

A Caverna do Lado Atacante também serve como ponto de ligação entre o lado A, lado B e o meio de Bind, porém, mais segura para o time atacante do que a utilização do Link A e Link B, por exemplo. Além disso a Caverna também é o principal acesso ao Saguão B e B Longo.

Lado B

Teletransportador B

O Teletransportador B é o outro ponto de teletransporte de Bind, ligando o B Longo à Saída A, também se tornando uma excelente alternativa para rotacionar no mapa, tanto para o lado atacante quanto para o lado defensor, podendo chegar ao spike site A rapidamente através da Garagem.

Saída B

A Saída B é o ponto de saída do Teletransportador A. Localizada no meio de Bind, a saída da acesso direto à Janela B, localizada nas margens da área onde a spike pode ser acionada no spike site B, bem como o acesso ao B Curto, que serve de passagem para chegar ao B Longo.

Janela B

Um dos acessos ao spike site B, a Janela B, garante uma excelente visão de toda a área onde a spike pode ser acionada pelo lado atacante, bem como do acesso ao Salão B para quem vem da área de surgimento do lado defensor. A área conta com um jogo de caixas e variações de paredes que permitem ao jogador adotar diferentes estratégias tanto para defender quanto para atacar.

B Curto

O B Curto é o espaço entre o Link B e a Saída B, sendo estratégico para o começo do round por ser um local onde tanto o lado atacante quanto o lado defensor pode ganhar vantagem territorial e colher informações de presença de jogadores inimigos.

Link B

Localizado no lado oposto do Link A, o Link B conecta a área de surgimento do lado atacante com o spike site B, sendo também um dos pontos de saída de jogadores no início do round.

Saguão B

O Saguão B caracteriza-se pelo amplo e aberto espaço que dá acesso ao B Longo, uma das duas entradas ao spike site B. Com acesso também ao B Curto e ao Link B, o Saguão pode ser estrategicamente utilizado para recomposições e também mudança de ações dentro do round.

B Longo

Caminho que dá acesso ao spike site B, o B Longo caracteriza-se por ser um longo corredor, entretanto, com uma pequena vantagem do lado defensor, que consegue chegar ao topo e ter vantagem de visão antes que o lado atacante.

O B Longo também da acesso ao Teletransportador B, além de ser o outro lugar de Bind onde os jogadores podem captar a Orbe para a habilidade especial.

Jardim B

Espaço que faz conexão entre o B Longo e o Teletransportador B com o interior do spike site B, o Jardim é uma área pequena, onde os jogadores podem tirar vantagens através das paredes que permitem tanto uma boa visão do spike site quanto do topo do B Longo.

Esquina B

Provavelmente o local mais estratégico para o lado defensor do spike site B, a Esquina B se torna essencial por ser uma área onde o jogador consegue ter visão tanto da Janela B quanto de quem chega via Longo B e Jardim.

A área também conta com uma pequena construção que permite que alguns agentes subam nela para ganhar ainda mais vantagem visual no round, além de poder ser acessado ou servir de rota de fuga pelo Salão B, em direção à segunda entrada do spike site B pelo lado defensor.

Salão B

O Salão B é a área por onde os defensores chegam ao spike site B. Caracterizado por um longo corredor em forma de “L”, o Salão também garante acesso à Esquina B, um dos principais pontos da área B de Bind.

Spike Site B

O Spike Site B, segundo local para ativar a spike em Bind, também pode ser acessada em dois pontos pelo lado atacante: Janela B e Jardim B, onde a principal característica se dá pelo grande contêiner localizado bem no centro do spike site, que pode ser estrategicamente utilizado tanto para defesa para surpreender o adversário. Isso vai permitir acionar a spike de forma mais segura, sem estar exposto.

Por contar ainda com caixas e vãos de paredes que dificultam as ações defensivas, o spike site B é reconhecido como uma área mais fácil de atacar do que defender. O lado B de Bind exige do lado defensor uma maior sincronia de gameplays e uma escolha inteligente de agentes, podendo dificultar as ações do lado atacante.

Dicas para jogar bem em Bind

A base para jogar bem em Bind é dominar as call-outs e conhecer as melhores rotas para se mover entre os spike sites A e B. Saber utilizar de forma correta os Teletransportadores também garante uma maior vantagem contra o time adversário. Além disso, por se tratar de um mapa mais aberto, a escolha certa do agente para jogar, e de quais habilidades você terá ao seu favor, é o ponto chave de Bind.

Agentes como Cypher, com sua Câmera de Vigilância podendo ser instalada em um dos teletransportadores para vigiar o B Longo ou o A Curto, e Sage, com a Orbe de Barreira para fechar momentaneamente uma das entradas dos spike sites ou as saídas dos Teletransportadores, são boas opções. Você também pode decidir por Jett, Omen ou Brimstone, para atrapalhar a visão e forçar a movimentação de jogadores adversários em pontos estratégicos de Bind, por exemplo. Esses personagens garantem vantagens para dominar os pontos chaves do mapa e dificultar as ações do time adversário, tanto para defender quanto para atacar.