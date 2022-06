Brasil x Coreia do Sul ao vivo: onde assistir ao amistoso da seleção online

Brasil e Coreia do Sul jogam, às 8h (horário de Brasília) desta quinta-feira (2), uma partida amistosa no Seoul World Cup Stadium, em Seul. O confronto será transmitido ao vivo pelo Globoplay, por meio do sinal da TV Globo, e pode ser acompanhado gratuitamente no PC ou em celulares Android e iPhone (iOS). Esse é o primeiro dos dois amistosos que o Brasil fará no mês de junho, em preparação para a Copa do Mundo 2022. Para assistir à partida, o usuário deve fazer um cadastro gratuito em uma conta Globo, usando endereço de e-mail ou importando dados de uma conta Facebook ou Google. Confira, a seguir, como assistir ao jogo entre Brasil e Coreia do Sul ao vivo no Globoplay.