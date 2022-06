Brasil x Dinamarca ao vivo: onde assistir ao amistoso feminino online

Brasil e Dinamarca se enfrentam, às 14h desta sexta-feira (24), em amistoso de preparação para a Copa América feminina 2022. O confronto, que acontece no Estádio Parken, Dinamarca, será transmitido ao vivo no Globoplay, através do sinal da TV Globo. Os torcedores podem acompanhar a partida gratuitamente pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS), desde que tenham uma Conta Globo. O cadastro é feito usando um e-mail e senha ou vinculando os dados de uma conta Facebook ou Google. Confira, no tutorial a seguir, como assistir ao amistoso entre Brasil e Dinamarca ao vivo no Globoplay.