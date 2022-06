Brasil x Japão ao vivo: onde assistir ao amistoso da seleção online

Brasil e Japão jogam, às 7h20 (horário de Brasília) desta segunda-feira (6), um amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2022. A partida acontece no estádio Nacional de Tóquio, em Tóquio, e será transmitida ao vivo pelo Globoplay, via sinal da TV Globo. O jogo pode ser acompanhado gratuitamente no PC ou em celulares Android e iPhone (iOS) por usuários que já possuem uma Conta Globo. Para novos usuários, o cadastro pode ser realizado gratuitamente usando endereço de e-mail ou dados de uma conta Facebook ou Google. Saiba, a seguir, como assistir ao amistoso entre Brasil e Japão ao vivo no Globoplay.