Brasil x Suécia ao vivo: onde assistir ao amistoso feminino online

Brasil e Suécia se enfrentam, às 13h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (28), em amistoso de preparação para a Copa América Feminina 2022. O duelo acontece no estádio Friends Arena, Suécia, e será transmitido ao vivo no Globoplay, via sinal da TV Globo. Para acompanhar o jogo pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS), o torcedor deve estar logado no streaming com uma Conta Globo. Gratuito, o cadastro é feito usando e-mail e senha ou importando dados de uma conta Facebook ou Google. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao amistoso entre Brasil e Suécia ao vivo no Globoplay.