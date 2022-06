Calendário lunar 2022: como ver fases da lua de junho pelo app Fases da Lua

O calendário lunar de junho de 2022 pode ser consultado no aplicativo Fases da Lua, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone (iOS). Com o app, o usuário tem acesso a uma tabela completa com a posição do astro em todos os dias do mês, o que permite navegar e saber a fase exata da lua em dias e horários específicos. Além do mês de junho, também é possível fazer a consulta em outros meses e anos. Confira, no tutorial a seguir, como ver o calendário lunar de junho de 2022 pelo app Fases da Lua.