Cantadas do 'Vai Dar Namoro': como usar filtro no Instagram Stories

As cantadas do quadro “Vai Dar Namoro”, do programa “Hora do Faro”, viraram um filtro para os Stories do Instagram. O efeito, criado pela ilustradora e designer Séfora Rios (@littlebird_sef), aplica no rosto do usuário uma roleta com cantadas engraçadas usadas pelos participantes do programa de Rodrigo Faro na tentativa de conquistar as pretendentes da atração. O objetivo do filtro é descobrir “qual cantada é você”. O resultado pode ser publicado nos Stories para os amigos ou enviado para algum interesse amoroso via Direct.