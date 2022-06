Cardápio digital: como fazer menu personalizado no Canva e gerar QR Code

Criar um cardápio digital com QR Code é um procedimento que pode ser feito pelo computador. O recurso possibilita que clientes acessem as opções oferecidas no restaurante pelo próprio celular, a partir da leitura do código com a câmera, e funciona como alternativa extra aos menus físicos do estabelecimento. Para criar seu próprio cardápio digital, proprietários de restaurantes e lanchonetes podem recorrer ao Canva, que disponibiliza vários modelos prontos para customizar.