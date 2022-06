Como apagar imagens do Google Fotos pelo Android

Agora é possível excluir mídias no Google Fotos diretamente pelos álbuns do Android. Antes do recurso ser adicionado, a função só estava disponível para a versão web do app. Assim, para excluir uma foto de uma pasta no smartphone, era necessário removê-la do catálogo, encontrá-la no meio das demais imagens salvas no aplicativo e, só assim, conseguir apagá-la. Com a atualização, o arquivo pode ser removido diretamente do álbum em que se encontra - o que torna todo o processo muito mais simples.