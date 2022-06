Assinantes do Globoplay têm direito a três meses grátis de Apple TV+, o serviço de streaming da Apple. Fora da promoção, o valor da assinatura é de R$ 9,90 por mês. A plataforma oferece um catálogo com filmes e séries de sucesso, como “The Morning Show”, “Ted Lasso” e “Servant”. Os três meses grátis valem para usuários de qualquer plano do Globoplay, incluindo o “+ Canais Ao Vivo” e os combos com Telecine e Premiere . A oferta, no entanto, é válida apenas para novos assinantes do Apple TV+ no Brasil, e requer login por meio de uma ID Apple. Confira, a seguir, como assinar o Apple TV+ pelo Globoplay.