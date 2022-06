Como baixar Knockout City de graça para PC e consoles

Com a adoção do novo formato, Knockout City deixa de ser publicado pela Electronic Arts, consequentemente, saindo dos catálogos da Origin e EA Play. A Velan Studios assume a tarefa de distribuí-lo de maneira independente, medida que dará maior liberdade ao estúdio para conduzir o destino do título a longo prazo. A seguir, confira como baixar o game e os requisitos mínimos para rodar.

Mudanças importantes

O jogo se passa em uma cidade futurista chamada Knockout City, onde os usuários podem personalizar personagens e formar equipes com amigos para disputar partidas online no formato 3v3. O objetivo é desviar dos ataques adversários e nocauteá-los com arremessos especiais. Para isso, o jogador deve dominar bem as mecânicas de saltos, dashs, passes e mais, tornando-se um competidor ágil e veloz.

Uma das principais novidades da sexta temporada é a Boomerang Ball. Ao acertar players, elementos do cenário ou até outras bolas, ela ricocheteia e volta com o mesmo tipo de arremesso com o qual foi lançada. Além disso, a nova bebida energética Starfruit Special garante aos jogadores bônus de XP por uma hora toda vez que pontuarem com uma Bola Especial.

City of Tomorrow também traz o passe de batalha Brawl Pass, que inclui poses, troféus, skins temáticas de Among Us e outras recompensas exclusivas. Vale ressaltar que quem comprou e jogou Knockout City até o fim de maio receberá o pacote especial Bônus de Realeza Leal, com itens cosméticos lendários, reforços de XP e 2 mil de holograna. A ação é um agradecimento aos jogadores mais antigos.

Como baixar Knockout City no Nintendo Switch

Passo 1. Acesse a loja oficial da Nintendo e procure por Knockout City;

Passo 2. Selecione o jogo e clique em "download gratuito". A loja irá pedir para que você confirme a sua senha e continue o processo na eShop do Switch cadastrado em sua conta.

Como baixar no PS5 ou PS4

Passo 1. Acesse a página oficial de Knockout City na Playstation Store. No topo da tela, certifique-se de que está conectado na plataforma. Caso contrário, inicie uma sessão ou crie gratuitamente sua conta da Sony;

Passo 2. Clique em "Adicionar à biblioteca" e, em seguida, baixe o game no console PlayStation. Com o novo formato free-to-play, você poderá disputar partidas online sem a necessidade de uma assinatura na PS Plus.

Passo 1. Acesse a página de Knockout City na Microsoft Store, onde é possível baixar a versão do jogo compatível com o Xbox Series X/S e Xbox One;

Passo 2. Se já estiver conectado à sua conta Microsoft, clique em "Obter" no canto esquerdo da tela;

Passo 3. Em seguida, confirme a operação e, por fim, baixe o game para o seu console Xbox.

Como baixar no PC

Knockout City está disponível para download no PC via Steam e Epic Games Store. O procedimento é simples e semelhante em ambas as lojas. Abaixo, confira o passo-a-passo na plataforma da Valve:

Passo 1. Acesse a página oficial do jogo no Steam;

Passo 2. Agora, role a página para baixo e selecione o botão verde "Jogar";

Passo 3. Clique em "Sim, o Steam está instalado" caso já tenha o software no seu computador. Caso não tenha, é necessário fazer a instalação. Depois, basta aguardar o início do download.

