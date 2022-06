É possível baixar vídeo do Reddit por meio do site RedditSave. A ferramenta gratuita permite fazer o download do arquivo utilizando apenas o link do vídeo desejado, que pode ser copiado mesmo se o usuário não estiver participando do tópico no qual o clipe foi publicado. É permitido salvar o arquivo sem marca d’água e com imagem em HD ou SD. Neste último modelo, há a possibilidade de escolher entre diferentes níveis de qualidade. Confira, no tutorial a seguir, como baixar vídeos do Reddit usando o site RedditSave.