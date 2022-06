Como calcular 13° proporcional pela Internet

Trabalhadores podem calcular 13º salário proporcional por meio da calculadora online do site iDinheiro. Gratuita, a plataforma informa, nas opções de pagamento único ou em parcelas separadas, o valor do benefício de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano corrente. Vale ressaltar que só podem ser contabilizados os meses em que o cidadão trabalhou por mais de 15 dias. Também é possível informar a quantidade de dependentes e as horas extras trabalhadas, opções que interferirão no saldo final. Este é exibido já com o desconto dos impostos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda. Confira, a seguir, como calcular 13º salário proporcional.