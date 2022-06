Como cancelar HBO Max pelo celular

Cancelar a assinatura do HBO Max pelo celular é possível ao realizar alguns passos simples no app de streaming, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O procedimento deve ser feito por usuários que não querem mais receber a cobrança da assinatura mensalmente e, para isso, precisam finalizar o período de contratação. Para não ter o valor do serviço cobrado na próxima fatura do cartão, é preciso cancelar um ou dois dias antes do vencimento da assinatura. No tutorial a seguir, saiba como cancelar o HBO Max pelo celular.