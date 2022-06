Como cancelar pedido na Amazon

É possível cancelar um pedido na Amazon diretamente pelo site. O procedimento pode ser feito em compras com pagamento aprovado, mas que ainda não entraram no processo de envio. Para compradores que optaram por boleto bancário, não é preciso solicitar o cancelamento; o pedido é suspenso automaticamente se o valor não for pago até a data de vencimento. O tutorial abaixo mostra como solicitar o cancelamento de um pedido feito no site da Amazon. Siga os passos a seguir e veja o que fazer caso se arrependa de alguma compra.