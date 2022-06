Como colocar assinatura no Gmail pelo celular

É possível colocar assinatura no Gmail e adicionar informações de contato para enviar de forma automática abaixo dos e-mails, como um rodapé para as mensagens. A opção, que pode ser acessada no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), é útil pois facilita a identificação, além de dispensar a necessidade de realizar o procedimento manualmente em todos os textos. Em e-mails profissionais, o recurso pode deixar o conteúdo ainda mais atrativo. Confira, no tutorial a seguir, como adicionar assinatura no Gmail .

1 de 6 Tutorial mostra como adicionar assinatura no Gmail pelo app para Android e iPhone (iOS) — Foto: TechTudo Tutorial mostra como adicionar assinatura no Gmail pelo app para Android e iPhone (iOS) — Foto: TechTudo

Como adicionar assinatura no Gmail para Android

Passo 1. No Android, abra o app do Gmail e toque sobre os três tracinhos no canto superior esquerdo da tela para acessar o menu. Em seguida, deslize a tela para baixo e aperte em "Configurações". Na próxima tela, selecione seu endereço de e-mail para prosseguir;

2 de 6 Acesse o menu lateral do Gmail e clique em "Configurações" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse o menu lateral do Gmail e clique em "Configurações" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na página seguinte, deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Assinatura para dispositivo móvel". No quadro que se abrirá na tela, digite as informações de contato. É possível escrever nome e um número de telefone, por exemplo. Para concluir o procedimento, toque em "Ok". O rodapé será adicionado de forma automática ao final de cada e-mail.

3 de 6 Procedimento para adicionar assinatura ao final de e-mails no Gmail para Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro Procedimento para adicionar assinatura ao final de e-mails no Gmail para Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como adicionar assinatura no Gmail para iPhone (iOS)

Passo 1. No iPhone (iOS), abra o Gmail e aperte sobre o ícone de três tracinhos no canto superior esquerdo para acessar o menu. Então, deslize a tela para baixo para acessar as configurações e toque sobre a sua conta;

4 de 6 Acesse o menu do Gmail e clique em "Config." — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse o menu do Gmail e clique em "Config." — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na próxima tela, pressione "Configurações da assinatura" e habilite a chave ao lado de "Assinatura". Na sequência, digite as informações de contato no campo indicado;

5 de 6 Habilite a chave ao lado de "Assinatura" e escreva o texto com suas informações no local indicado — Foto: Reprodução/Clara Fabro Habilite a chave ao lado de "Assinatura" e escreva o texto com suas informações no local indicado — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para salvar as modificações, basta retornar à tela anterior. A partir de então, o rodapé será adicionado de forma automática ao final de cada e-mail enviado.

6 de 6 Para salvar as modificações, retorne à página anterior — Foto: Reprodução/Clara Fabro Para salvar as modificações, retorne à página anterior — Foto: Reprodução/Clara Fabro

