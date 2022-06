Colocar o rótulo “Blog Pessoal” no Instagram é um procedimento simples. O termo, muito utilizado por personalidades e influenciadores, é exibido na bio, logo abaixo do nome do usuário. Qualquer pessoa pode adicionar a expressão ao perfil, mas para isso é necessário ter uma conta comercial na rede social, seja de criador de conteúdo ou de empresa. A mudança é feita rapidamente pelas configurações do aplicativo e pode ser revertida quando quiser. Confira, no tutorial a seguir, como colocar “Blog Pessoal” no Instagram.