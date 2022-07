Colocar Linktree no Instagram é um procedimento simples que pode ser feito por qualquer um que queira reunir links no seu perfil na rede social. O agregador é útil para divulgar diferentes formas de contato para os seguidores, como endereço de site ou e-mail, número do WhatsApp , loja virtual e perfis em outras redes, por meio de uma página única e personalizada. O serviço pode ser inserido na bio do Instagram em formato de link, o que facilita o acesso dos visitantes. Confira, a seguir, como colocar link na bio do Instagram usando o Linktree .

1 de 9 Como colocar linktree no Instagram: veja passo a passo no tutorial abaixo — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Como colocar linktree no Instagram: veja passo a passo no tutorial abaixo — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como usar o Linktree no Instagram

Passo 1. Acesse o Linktree (linktr.ee/login) e faça login com suas credenciais;

2 de 9 Login no Linktree é feito com nome de usuário e senha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Login no Linktree é feito com nome de usuário e senha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Após o login, clique no botão “Add New Link” para adicionar links ao seu Linktree;

3 de 9 Como fazer Linktree no Instagram: saiba adicionar links à sua página — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como fazer Linktree no Instagram: saiba adicionar links à sua página — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Informe o título e a URL da página desejada. O link será adicionado imediatamente ao seu Linktree;

4 de 9 Linktree permite adicionar título e URL do link desejado — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree permite adicionar título e URL do link desejado — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Repita o procedimento para adicionar mais links à sua página;

5 de 9 É possível adicionar vários links diferentes ao Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível adicionar vários links diferentes ao Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Selecione e arraste os três pontinhos de cada link para mudar a posição deles na tela. Também é possível desabilitar links temporariamente, desativando a chave correspondente;

6 de 9 Linktree permite mudar posição dos links na tela e desativar URLs — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree permite mudar posição dos links na tela e desativar URLs — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Veja, na lateral direita da tela, uma prévia do seu Linktree. Um pouco acima, veja o endereço do seu Linktree e copie o endereço para aplicá-lo no Instagram;

7 de 9 Linktree exibe URL e prévia da página que será visualizada pelos seguidores — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Linktree exibe URL e prévia da página que será visualizada pelos seguidores — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Depois de configurar os links do seu Linktree, abra o Instagram e acesse seu perfil. Então, toque em “Editar perfil”;

8 de 9 Colocar link no instagram: veja como editar perfil do Instagram para inserir Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Colocar link no instagram: veja como editar perfil do Instagram para inserir Linktree — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. No campo “Site”, digite o link do seu Linktree. Finalize no botão “Concluir”. O Linktree passará a ser exibido imediatamente no seu perfil do Instagram.

9 de 9 Saiba como colocar Linktree no Instagram para aparecer na bio — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como colocar Linktree no Instagram para aparecer na bio — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como fazer Linktree para Instagram.

