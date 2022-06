Como colocar mensagem automática no Instagram

É possível configurar mensagens automáticas no Instagram para responder a perguntas feitas frequentemente na seção de mensagens diretas (DM) do aplicativo. O recurso, disponível apenas para contas comerciais, é bastante útil para quem usa a rede social para fins profissionais, oferecendo aos clientes respostas rápidas mesmo quando o responsável pelo perfil está offline. No tutorial a seguir, veja como mudar a conta pessoal para a de "criador de conteúdo", ação que libera a funcionalidade, e depois como colocar resposta automática no Instagram. Os passos foram reproduzidos em um celular com Android, mas servem também para o aplicativo do iPhone (iOS).