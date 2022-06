Como colocar música nos Stories do Instagram? Guia completo traz 6 formas

É possível colocar música nos Stories do Instagram de diferentes maneiras. A rede social oferece um sticker nativo que possibilita adicionar sucessos nacionais e internacionais às histórias, assim como inserir as letras das canções no post. Além disso, há a possibilidade de importar músicas de serviços de streaming, como Spotify , Deezer , Apple Music e SoundCloud , aplicando a capa do single ou do álbum à publicação do usuário. Confira, a seguir, um guia completo de como colocar música no Instagram Stories.

1 de 21 Guia completo ensina como colocar música nos Stories do Instagram — Foto: Claudio Schwarz/Unsplash Guia completo ensina como colocar música nos Stories do Instagram — Foto: Claudio Schwarz/Unsplash

A função de letras das músicas no Instagram Stories não aparece para mim. O que pode ser? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Colocando música nos Stories do Instagram via Spotify

Passo 1. Reproduza uma música no Spotify e toque nos três pontinhos de opções, localizados no canto superior direito da tela. Depois, selecione “Compartilhar”;

2 de 21 Música para Stories: veja como compartilhar faixa do Spotify no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Música para Stories: veja como compartilhar faixa do Spotify no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione a opção “Instagram”. A capa do álbum ou da música será adicionada ao story, assim como o vídeo de exibição da faixa, caso tenha. Edite o story como quiser e publique na sua história;

3 de 21 Saiba compartilhar música do Spotify nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba compartilhar música do Spotify nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Você também pode compartilhar parte da letra da música pelo Spotify. Para isso, deslize a tela para cima para acessar os versos e, depois, toque em “Compartilhar”;

4 de 21 Spotify também permite compartilhar letra da música — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Spotify também permite compartilhar letra da música — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Selecione o trecho desejado tocando nos versos e toque em “Compartilhar”. Em seguida, selecione a opção “Histórias do Instagram”. A letra será adicionada a um novo story, e você poderá editar e publicar normalmente.

5 de 21 Veja como compartilhar letra de música do Spotify nos Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como compartilhar letra de música do Spotify nos Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Colocando música nos Stories do Instagram via Deezer

Passo 1. Para colocar uma música do Deezer nos Stories, reproduza uma faixa no aplicativo e toque nos três pontinhos de opções. Depois, selecione a opção “Compartilhar”;

6 de 21 Deezer permite compartilhar músicas do aplicativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Deezer permite compartilhar músicas do aplicativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione a opção “Instagram Stories” e veja que a capa do álbum ou da música será adicionada ao story imediatamente. Edite a história como quiser e publique normalmente;

7 de 21 Veja como compartilhar música do Deezer nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como compartilhar música do Deezer nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Você também pode compartilhar parte da letra da música pelo Deezer. Para isso, toque no botão “Letras”, localizado sobre a capa da música, e depois vá no ícone de compartilhamento do canto inferior direito da tela;

8 de 21 É possível compartilhar a letra da música do Deezer — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível compartilhar a letra da música do Deezer — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Selecione a opção “Compartilhar letras no Instagram”. Em seguida, escolha o trecho desejado e pressione “Compartilhar no Instagram”. A letra será adicionada a um novo story, e você poderá editar e publicar normalmente.

9 de 21 Veja como compartilhar letra de música do Deezer no Instagram Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como compartilhar letra de música do Deezer no Instagram Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Colocando música nos Stories do Instagram via SoundCloud

Passo 1. Reproduza uma música no SoundCloud e toque no ícone de compartilhamento. Depois, selecione a opção “Stories”;

10 de 21 Veja como compartilhar música do SoundCloud nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como compartilhar música do SoundCloud nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. A capa do álbum ou da música será adicionada ao story imediatamente. Edite a história como quiser e publique no seu perfil.

11 de 21 Música do SoundCloud é adicionada ao story em formato de adesivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Música do SoundCloud é adicionada ao story em formato de adesivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Colocando música nos Stories do Instagram via Apple Music

Passo 1. Reproduza uma música no Apple Music e toque nos três pontinhos de opções. Depois, selecione “Compartilhar Música”;

12 de 21 Veja como compartilhar música do Apple Music — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como compartilhar música do Apple Music — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione o ícone do Instagram e veja que a capa do álbum ou da música será adicionada ao story imediatamente. Edite a história como quiser e publique normalmente;

13 de 21 Saiba como compartilhar música do Apple Music nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como compartilhar música do Apple Music nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Você também pode compartilhar trechos da letra da música pelo Apple Music. Para isso, selecione a opção “Compartilhar Letra”. Em seguida, escolha o trecho desejado tocando nos versos e pressione o ícone do Instagram;

14 de 21 Apple Music permite compartilhar letra de música nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Apple Music permite compartilhar letra de música nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. A letra será adicionada a um novo story, e você poderá editar e publicar normalmente.

15 de 21 Letra da música é compartilhada nos Stories em formato de sticker — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Letra da música é compartilhada nos Stories em formato de sticker — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Colocando música nos Stories do Instagram usando sticker

Passo 1. Para colocar música nos Stories do Instagram, capture um story e toque no ícone de adesivo, no menu superior. Então, selecione a opção “Música”;

16 de 21 Veja como adicionar sticker de música a um story — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como adicionar sticker de música a um story — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione a música desejada na biblioteca. Então, utilize a linha do tempo inferior para escolher o trecho que deseja usar no story;

17 de 21 Usuário pode escolher trecho desejado da música — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode escolher trecho desejado da música — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Utilize o menu de layout para determinar a aparência do sticker — note que é possível selecionar a capa da música. Prossiga no botão “Concluir”. O sticker será adicionado ao story, e você poderá editar e publicar a história normalmente.

18 de 21 Saiba mudar formato de visualização do sticker de música e compartilhar nos Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba mudar formato de visualização do sticker de música e compartilhar nos Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Colocando letra de música nos Stories

Passo 1. Para colocar letra de música no Instagram, capture um story e toque no ícone de adesivo, no menu superior. Então, selecione a opção “Música”;

19 de 21 Veja como usar sticker de música do Instagram Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como usar sticker de música do Instagram Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione a música desejada na biblioteca. Então, utilize o menu de layout para escolher a opção de letra;

20 de 21 É possível adicionar letra de música nos Stories usando sticker nativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível adicionar letra de música nos Stories usando sticker nativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Utilize a linha do tempo inferior para escolher o trecho que deseja usar no story e prossiga no botão “Concluir”. O sticker será adicionado ao story, e você poderá editar e publicar a história normalmente.

21 de 21 Veja como publicar letra de música nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como publicar letra de música nos Stories do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Veja também: Como colocar música nos vídeos do Instagram Stories