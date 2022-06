Como colocar senha no iFood

É possível colocar senha no iFood de forma fácil. O recurso está presente no aplicativo para celulares iPhone (iOS) e possibilita bloquear o acesso ao app por meio da biometria, o que evita o acesso por pessoas indesejadas. O desbloqueio é feito via Face ID ou Touch ID, dependendo do smartphone utilizado. Recentemente, um empresário teve o celular roubado desbloqueado e acumulou prejuízo de mais de R$ 140 mil em apps de banco e delivery, que não possuíam senha, o que comprova a necessidade da ação.