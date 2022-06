Compartilhar Stories de outra pessoa no Instagram é possível de três maneiras distintas. Por meio dos recursos nativos da rede social, o usuário pode enviar a história de um amigo via Direct para outros contatos ou grupos, ou repostar em seu próprio perfil um story em que tenha sido marcado por alguém. No entanto, caso queira compartilhar Stories de outra pessoa que não marcou você no post, é necessário recorrer a aplicativos externos para baixar as imagens e fazer o repost manualmente. Confira, a seguir, como compartilhar story de outra pessoa no Instagram .

1 de 8 Veja como compartilhar Stories de outra pessoa no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Veja como compartilhar Stories de outra pessoa no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como melhorar a qualidade das fotos nos Stories do Instagram? Descubra no Fórum do TechTudo

Como compartilhar Stories de outra pessoa com os amigos via Direct

Passo 1. Abra o story desejado e toque no ícone de aviãozinho localizado no canto inferior direito da tela. Depois, selecione o contato ou grupo desejado;

2 de 8 Veja como compartilhar Stories de outra pessoa no Instagram via Direct — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como compartilhar Stories de outra pessoa no Instagram via Direct — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Toque no botão “Enviar”. O story será enviado imediatamente na conversa do Direct.

3 de 8 Story é enviado imediatamente na conversa do Direct — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Story é enviado imediatamente na conversa do Direct — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como compartilhar Stories de outra pessoa em que você está marcado

Passo 1. Abra o story e toque no botão “Adicionar isso ao seu story”. O post será adicionado como um adesivo e você poderá repostar o conteúdo para seus amigos;

4 de 8 Instagram permite compartilhar Stories de outra pessoa no próprio perfil, caso usuário esteja marcado na publicação — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Instagram permite compartilhar Stories de outra pessoa no próprio perfil, caso usuário esteja marcado na publicação — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. O procedimento também pode ser feito pela notificação recebida no Direct. Localize o balão com o story em que foi marcado e toque em “Adicionar ao seu story”. Então, edite como quiser e publique na sua história.

5 de 8 É possível compartilhar Stories de outra pessoa por meio de atalho no Direct — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível compartilhar Stories de outra pessoa por meio de atalho no Direct — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como compartilhar Stories de outra pessoa (sem marcação) no próprio perfil

Passo 1. Faça o download de um aplicativo capaz de baixar Stories do Instagram — para este exemplo, usamos o Story Saver for Instagram - Story Downloader. Abra o app e faça login com suas credenciais do Instagram. Em seguida, selecione o contato que publicou o story original;

6 de 8 Aplicativo externo permite baixar Stories de outra pessoa para compartilhar no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aplicativo externo permite baixar Stories de outra pessoa para compartilhar no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Com o perfil aberto, toque no story desejado. Assim que a publicação estiver sendo reproduzida, toque no ícone de download para baixar;

7 de 8 Veja como baixar Stories de outra pessoa para compartilhar no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como baixar Stories de outra pessoa para compartilhar no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após o download, toque no ícone de compartilhamento que surgirá na tela. Então, selecione “Stories do Instagram” para compartilhar no seu perfil.

8 de 8 Usuário pode compartilhar Stories de outra pessoa diretamente na própria história — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode compartilhar Stories de outra pessoa diretamente na própria história — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você sabe como compartilhar Stories de outra pessoa no Instagram de três maneiras distintas.

Veja também: quatro coisas que o Instagram sabe sobre você