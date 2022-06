Como comprar Robux no Roblox

Existem diferentes formas de adquirir Robux , mas a principal delas é através do site oficial do Roblox , onde você pode pagar com cartão de crédito, boleto ou Pix. Vale lembrar que, para realizar o procedimento, os cartões também devem possuir extensão internacional. Confira, a seguir, nosso tutorial de como comprar moedas para o Roblox .

É importante ressaltar que existem lojas não oficiais que vendem cartões com valores específicos de Robux. No próprio site da plataforma, há a possibilidade de inserir o código desses cartões. Para os brasileiros, esta pode ser uma opção mais econômica, já que o preço original do Robux é em dólar e, por isso, o custo dos pacotes podem variar de acordo com o câmbio. Contudo, é necessário ter cuidado para comprar em lojas confiáveis, seja em grandes nomes do varejo ou em sites menores.