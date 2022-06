Como conferir o resultado da Tele Sena pelo computador

Conferir o resultado da Tele Sena online é bem simples. Sequer é necessário fazer login ou cadastro no portal Tele Sena Digital; basta acessar o site e conferir os números sorteados da campanha desejada. Caso ganhe algum prêmio menor que R$ 100, o apostador pode retirar o valor diretamente nos pontos de vendas oficiais. Quem é contemplado com quantia superior deve solicitar a retirada em uma agência da Liderança Capitalização ou através da central de atendimento 0800-7010319. Veja, no tutorial abaixo, como conferir consultar o resultado do sorteio Tele Sena pelo PC.