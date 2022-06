Vários apps para consultar o horóscopo do dia estão disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), e o Daily Horoscope é um deles. A plataforma ainda permite verificar previsões semanais e mensais, além de ajudar a descobrir o signo de alguém a partir da data de aniversário. Todos esses recursos estão inclusos no plano gratuito, mas o app também possui uma versão premium. Vale ressaltar, porém, que a interface do serviço é em inglês, mas os textos podem ser facilmente traduzidos. Veja, a seguir, como usar o app para ver o horóscopo diário.

1 de 7 Como consultar horóscopo do dia? Aplicativo Daily Horoscope pode ser a solução; confira — Foto: Raquel Freire/TechTudo Como consultar horóscopo do dia? Aplicativo Daily Horoscope pode ser a solução; confira — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Qual a sua rede social favorita? Comente no Fórum do TechTudo.

Como consultar seu horóscopo diário pelo celular

Passo 1. Baixe o Daily Horoscope na App Store (apps.apple.com/us/app/the-dailyhoroscope/id363920434) ou Google Play Store (play.google.com/store/apps/details?id=info.androidz.horoscope&hl=en_US&gl=US). Feito isso, abra o aplicativo e toque em "OK" na primeira tela, que ensina como navegar pelo app. Em seguida, aperte sobre o seu signo;

2 de 7 Telas iniciais do Daily Horoscope, app para conferir horóscopo diário pelo celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire Telas iniciais do Daily Horoscope, app para conferir horóscopo diário pelo celular — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Na primeira vez em que usar o Daily Horoscope, o app pedirá permissão para exibir a previsão do horóscopo de amanhã. Toque em "Sure" (com certeza) para habilitar ou em "No" (não) para negar e, em seguida, leia o horóscopo do dia. Se quiser saber o horóscopo do dia seguinte, pressione em "Tomorrow" (amanhã);

3 de 7 Horóscopo do dia exibido no celular com app Daily Horoscope — Foto: Reprodução/Raquel Freire Horóscopo do dia exibido no celular com app Daily Horoscope — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Leia o horóscopo do dia de amanhã. Caso goste particularmente de alguma previsão, dê um toque no ícone de coração para favoritá-la. Se quiser ler a previsão semanal do seu signo, pressione em "Weekly". Já para ler a previsão do mês, entre em "Monthly";

4 de 7 Indicações para precisão semanal e mensal do signo no app Daily Horoscope — Foto: Reprodução/Raquel Freire Indicações para precisão semanal e mensal do signo no app Daily Horoscope — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Toque na seta localizada no canto superior esquerdo para voltar à tela principal. Se não souber qual o seu signo, pressione o botão "What's my sign" (qual é meu signo);

5 de 7 Botão para ferramenta de descobrir o signo no app Daily Horoscope — Foto: Reprodução/Raquel Freire Botão para ferramenta de descobrir o signo no app Daily Horoscope — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Na caixa que será aberta na tela, role para indicar dia, mês e ano de nascimento. Ao tocar "OK", o Daily Horoscope vai te redirecionar para a tela do horóscopo do dia relativo ao signo descoberto;

6 de 7 Horóscopo descoberto pelo aplicativo Daily Horoscope — Foto: Reprodução/Raquel Freire Horóscopo descoberto pelo aplicativo Daily Horoscope — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. Caso não domine inglês, mantenha o dedo pressionado sobre o texto para abrir a caixa de opções de ação. Selecione "Copy this", cole no Google Tradutor e leia o horóscopo do dia em português.

7 de 7 Horóscopo do dia traduzido para o português com o Google Tradutor — Foto: Reprodução/Raquel Freire Horóscopo do dia traduzido para o português com o Google Tradutor — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Pronto! Aproveite as dicas para conferir o seu horóscopo do dia.

Veja também: Como usar o filtro de signo no Instagram Stories