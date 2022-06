Como contratar o seguro de vida do Nubank

O Nubank oferece seguro de vida para seus clientes, serviço que pode ser contratado em poucos instantes no app do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A tarifa é cobrada mensalmente e tem valor variável, conforme características do titular do seguro. O serviço cobre mortes por causas naturais ou acidentais e oferece outros benefícios, como assistência funeral do titular e de seus dependentes, caso o contratante opte pela cobertura adicional. A seguir, saiba mais sobre o seguro de vida Nubank e veja como contratá-lo.