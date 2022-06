Como converter WEBP para PNG

Converter imagens WEBP para PNG é um procedimento simples que pode ser feito por meio do site Convertio. A conversão facilita a exibição e o tratamento de fotos, já que o formato WEBP não costuma ser aceito em softwares de edição. Em sua versão gratuita, o Convertio permite fazer conversões entre diversos formatos, com algumas limitações. É possível modificar até 10 arquivos por dia, e dois simultaneamente, desde que todos tenham tamanho máximo de 100 MB cada. Veja, a seguir, como converter imagens WEBP para PNG de forma gratuita com o Convertio.