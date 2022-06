Como criar carteira de criptomoeda no Sweatcoin, app que "paga" para andar

Para ganhar dinheiro de verdade no Sweatcoin , será preciso aguardar o lançamento da criptomoeda Sweat, com previsão para julho. Com a chegada do token, o aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ) vai igualar a carteira Sweat com o mesmo saldo de sweatcoins. Isso, porém, só acontecerá uma vez — depois, a criptomoeda terá que ser comprada ou minerada, o que vai tornar o ganho mais difícil. Dessa forma, o ideal é criar a carteira antes da data e caminhar o máximo possível até lá, para acumular valores e poder transformá-los em cripto.

Vale ressaltar que, por enquanto, o app que paga para andar só recompensa os passos com moedas que tem valor de uso exclusivo para a loja da própria plataforma. Os sweatcoins podem comprar itens como cartões de presente e descontos em assinatura de serviços de streaming, mas não podem ser sacados — por ora. Por isso, veja, a seguir, como gerar a carteira de criptomoeda Sweat.

1 de 6 A partir de julho, o saldo acumulado de sweatcoins será igualado ao valor de criptomoedas na carteira Sweat; veja como criar a sua e garantir dinheiro de verdade no app que paga para andar — Foto: Raquel Freire/TechTudo A partir de julho, o saldo acumulado de sweatcoins será igualado ao valor de criptomoedas na carteira Sweat; veja como criar a sua e garantir dinheiro de verdade no app que paga para andar — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como criar carteira digital no Sweatcoin

Passo 1. Abra o Sweatcoin e entre na aba "shop", na barra inferior do app. Em seguida, toque no botão "Sign up to claim" ("Inscreva-se para reivindicar"), dentro do box "You've earned free crypto" ("Você ganhou criptomoedas gratuitas", em tradução livre). Na tela seguinte, aperte sobre "Learn more" ("Saiba mais", em tradução livre);

2 de 6 Botão para criar carteira de criptomoeda da tela inicial do Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire Botão para criar carteira de criptomoeda da tela inicial do Sweatcoin — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. O Sweatcoin vai exibir algumas telas sobre o novo token, o Sweat. Nos textos, em inglês, o aplicativo explica que o Sweat é uma criptomoeda que poderá ser vendida, comprada ou trocada, dentro ou fora do app, como qualquer outra. Toque sobre o botão "Next" para ler todas as informações;

3 de 6 Telas de informação sobre funcionamento do token Sweat — Foto: Reprodução/Raquel Freire Telas de informação sobre funcionamento do token Sweat — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Ao final das telas de informação, aperte no botão "Get your wallet" ("Pegar sua carteira", em tradução livre) para efetivamente criar a carteira de criptomoeda. O Sweatcoin vai mostrar a lista de países nos quais a venda de token é proibida — que não inclui o Brasil. Toque em "I understand" para prosseguir;

4 de 6 Lista de países onde venda de token é proibida — Foto: Reprodução/Raquel Freire Lista de países onde venda de token é proibida — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Digite seu e-mail na caixa indicada. Marque as caixas "I accept the terms" ("eu aceito os termos") e "I confirm I am not from" ("eu confirmo que não sou [de um dos territórios descritos na etapa anterior]"). Toque em "Send" e, na sequência, pressione "I understand" para mostrar que entendeu que precisa guardar o e-mail enviado pelo Sweatcoin;

5 de 6 Confirmação de e-mail para criação e recuperação da carteira de criptomoeda Sweat — Foto: Reprodução/Raquel Freire Confirmação de e-mail para criação e recuperação da carteira de criptomoeda Sweat — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Será exibida a mensagem "Congratulations!", o que vai indicar que a carteira de criptomoeda Sweat foi criada com sucesso. Feche a tela ou toque em "Get more sweat" para ser redirecionado a telas do app que vão mostrar outras formas de ganhar sweatcoins.

6 de 6 Sweat, carteira de criptomoeda do Sweatcoin, criada pelo app Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire Sweat, carteira de criptomoeda do Sweatcoin, criada pelo app Android — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Com informações de Blockchain News

