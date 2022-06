Como criar Memoji no Android com o app Bitmoji

Criar Memoji no celular Android é um procedimento possível através do Bitmoji, app disponível na Google Play Store. Com a ferramenta, é possível desenvolver e personalizar um avatar similar aos disponíveis no iPhone, criando um "personagem" virtual de si mesmo. A função permite utilizar as criações como foto de perfil e até mesmo compartilhar figurinhas em redes sociais, como WhatsApp e Facebook. A imagem desenvolvida é replicada via Gboard, o teclado do Google. Veja, a seguir, como fazer Memoji no Android.