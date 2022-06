Como dar match no Spotify

O Spotify conta com o recurso de "dar match" com os amigos, criando playlists conjuntas de maneira automatizada na plataforma. O procedimento, disponível no app do streaming para Android e iPhone (iOS), faz uma combinação dos gostos musicais dos dois perfis, unindo em uma lista única músicas variadas que podem agradar às duas pessoas. Cada usuário pode enviar até dez convites, o que deixa a combinação mais variada, e também é possível ver o “story” do match, com informações sobre a junção das contas.