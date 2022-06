Como descobrir senha do Wi-Fi que estou conectado no Windows e MacOS

Usuários que esqueceram a senha da rede Wi-Fi à qual estão conectados no computador podem descobrir a palavra-chave com um truque fácil. Isso porque as informações sobre a conexão ficam salvas no sistema operacional da máquina, sendo possível acessá-las por meio das configurações de rede e Internet, no Windows, e pelo recurso "Acesso às Chaves", do macOS. Ambos procedimentos são simples e dispensam a instalação de programas externos. Confira, no tutorial a seguir, como ver senha do Wi-Fi no PC e no macOS.