As melhores séries do Apple TV+ podem ser encontradas com a ajuda do site Reelgood, plataforma gratuita que reúne o catálogo disponível no streaming da Apple. É possível descobrir as melhores atrações de acordo com a nota recebida pelas produções no IMDb ou pela avaliação de outros visitantes. Há ainda a opção de filtrar a pesquisa pelo gênero e pelo ano de lançamento das atrações. Vale destacar, porém, que o Reelgood funciona apenas como uma plataforma de classificação online; para assistir aos conteúdos, o usuário deve ser assinante do Apple TV+ e acessar o streaming. Confira, a seguir, como encontrar as melhores séries do Apple TV+ pelo Reelgood.