Como excluir todas as fotos do Instagram

É possível excluir todas as fotos do Instagram de uma vez só. Por meio das configurações do aplicativo, o usuário pode selecionar várias imagens publicadas no feed para que a rede social faça a remoção imediata. O procedimento é útil para pessoas que desejam fazer uma limpeza no perfil, mas não querem deletar cada arquivo individualmente. Vale lembrar que o usuário tem 30 dias para recuperar as imagens apagadas antes de o app removê-las definitivamente. Confira, a seguir, como excluir várias fotos do Instagram de uma só vez.