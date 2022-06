Como fazer um Planner 2022 no Canva pelo celular

Criar planner 2022 é um procedimento possível pelo Canva , aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A plataforma de edição permite criar modelos do zero ou editar templates já prontos, com opções semanais e mensais para usuários que gostam de manter uma rotina organizada e produtiva. Ainda, vale ressaltar que o app apresenta outras categorias de criação que podem ser úteis para o dia a dia, como cartões de visita, currículos e até listas de tarefas. Veja, a seguir, como fazer um planner 2022 pelo celular.

1 de 18 Canva permite a criação de modelos variados de planejadores para 2022; confira — Foto: Marvin Costa/TechTudo Canva permite a criação de modelos variados de planejadores para 2022; confira — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Como criar um Planner 2022 com templates prontos

Passo 1. Ao abrir o app, vá em “Buscar conteúdo seu ou do Canva”, ao lado da lupa e digite “Planejador 2022”. Role a tela e escolha o design desejado, caso queira modificar um modelo pronto. Alguns templates estão disponíveis apenas para contas Pro (restritas aos assinantes do aplicativo) e vêm sinalizado com um ícone de coroa.

2 de 18 Role a tela até o final para ver todos os modelos gratuitos de Planner no Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela Role a tela até o final para ver todos os modelos gratuitos de Planner no Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 2. Ao escolher o modelo, é possível personalizar todos elementos da arte, como o conteúdo do Planner. Para fazer a mudança, basta tocar na palavra “JAN.22”, por exemplo, e colocar a palavra da forma como preferir.

3 de 18 Mesmo nos templates prontos é possível personalizar os elementos gráficos e textuais — Foto: Reprodução/Raisa Capela Mesmo nos templates prontos é possível personalizar os elementos gráficos e textuais — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 3. Para alterar a fonte do texto, basta dar um toque em “Fonte”. Uma tela com diversas opções irá abrir, role até o final para ver todas as alternativas. Toque na que preferir e depois em "Alterar tudo".

4 de 18 O Canva oferece mais de 100 tipos de fontes de texto — Foto: Reprodução/Raisa Capela O Canva oferece mais de 100 tipos de fontes de texto — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 4. Para alterar as cores do fundo do layout, aperte no quadrado colorido e selecione outra cor.

5 de 18 Veja como trocar a cor do layout no Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela Veja como trocar a cor do layout no Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 5. É possível adicionar ao layout do Planner figurinhas ou mesmo fotos. Para isso, basta tocar no símbolo +, ir em elementos e buscar adesivos, formas e figuras para acrescentar ao design. Ao escolher, basta posicionar o elemento na posição em que deseja.

6 de 18 O Canva permite adicionar elementos no layout, como figurinhas ou fotografias — Foto: Reprodução/Raisa Capela O Canva permite adicionar elementos no layout, como figurinhas ou fotografias — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 6. Para baixar o Planner com a personalização, basta tocar no ícone de compartilhamento no canto superior direito e ir em “Baixar”.

7 de 18 O app permite baixar o arquivo no celular — Foto: Reprodução/Raisa Capela O app permite baixar o arquivo no celular — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Como criar um Planner do zero no Canva

Passo 1. Ao abrir o App do Canva, toque no botão “+” para abrir os formatos disponíveis. Role a tela até o final e aperte em “Apresentação” para abrir um layout em branco.

8 de 18 Ação para abrir um layout em branco no Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela Ação para abrir um layout em branco no Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 2. Com o layout aberto, pressione no botão "+". Vá em elementos > Tabelas > e escolha um design para montar o Planner 2022.

9 de 18 Canva possui diversos elementos para criar um Planner 2022 — Foto: Reprodução/Raisa Capela Canva possui diversos elementos para criar um Planner 2022 — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 3. Aperte em duplicar para preencher toda a tela com a tabela e reposicione no layout.

10 de 18 Ação para inserir a tabela no layout do Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela Ação para inserir a tabela no layout do Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 4. Para inserir o texto, toque no botão "+" e selecione a opção texto. Dá para inserir um título ou escolher as combinações de fontes.

11 de 18 Ação para inserir texto no Planner 2022 — Foto: Reprodução/Raisa Capela Ação para inserir texto no Planner 2022 — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 5. Ao inserir a caixa de texto, escreva Janeiro no título Planner e posicione na parte central do layout. Abra outra caixa de texto para inserir os números do calendário.

12 de 18 Passo a passo para colocar o nome do mês no Planner 2022 — Foto: Reprodução/Raisa Capela Passo a passo para colocar o nome do mês no Planner 2022 — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 6. Na caixa de texto insira o número. Após esse processo, pressione em duplicar para faciilitar a inserção das datas no Planner e as posicione dentro dos quadradinhos.

13 de 18 Insira os números correspondentes ao mês no Planner — Foto: Reprodução/Raisa Capela Insira os números correspondentes ao mês no Planner — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 7. Com o calendário construído, mude o fundo do Planner. Aperte no botão "+" role para a esquerda o menu inferior até encontrar a opção "Fundo".

14 de 18 Canva possui diversas opções de fundos para o layout do Planner — Foto: Reprodução/Raisa Capela Canva possui diversas opções de fundos para o layout do Planner — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 8. Explore as opções de fundo disponíveis no Canva e escolha a que preferir.

15 de 18 O usuário também pode buscar fundos por palavra-chave no campo da busca — Foto: Reprodução/Raisa Capela O usuário também pode buscar fundos por palavra-chave no campo da busca — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 9. É possível inserir outros elementos decorativos no Planner 2022. Basta tocar no "+" > elementos > e escolher entre adesivos e figurinhas para compor o layout.

16 de 18 Escolha figuras para decorar o Planner 2022 — Foto: Reprodução/Raisa Capela Escolha figuras para decorar o Planner 2022 — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 10. Para fazer os outros meses do Planner 2022, basta tocar em "Duplicar" e uma nova página irá aparecer. Dá para mudar manualmente o texto ao apertar e alterar os meses do ano.

17 de 18 O recurso duplicar cria uma cópia do layout — Foto: Reprodução/Raisa Capela O recurso duplicar cria uma cópia do layout — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 11. Após concluir a alteração dos textos de acordo com os meses do ano, pressione no ícone do download e salve o arquivo no celular.

18 de 18 Ao concluir a duplicação das páginas e a edição dos textos, clique em baixar — Foto: Reprodução/Raisa Capela Ao concluir a duplicação das páginas e a edição dos textos, clique em baixar — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Pronto! Aproveite as dicas pra montar planner 2022 pelo aplicativo do Canva.

*Nota de transparência: Canva e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao assinar alguma ferramenta no site parceiro, o TechTudo pode ganhar uma comissão ou algum outro tipo de compensação.

